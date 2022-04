Brambati: “Pioli ha fatto un lavoro straordinario, un peccato i tanti infortuni”

L'ex calciatore e adesso procuratore Massimo Brambati ha parlato della lotta Scudetto e del Milan: le sue parole

In esclusiva a Tutto Mercato Web Radio durante il consueto programma Maracanà ha parlato il noto procuratore Massimo Brambati che sul Milan ha detto: "Mi sarebbe piaciuto vedere un finale con tutti a disposizione. Per me peserà tanto la sua assenza. Il Milan se l'è cavata sempre bene, ma in qualche occasione ha fatto meglio. A parte gli infortuni, il Milan è stato notevolmente penalizzato dalle decisioni arbitrali. Solo gli episodi di Milan-Spezia e Toro-Inter spostano tanto. Per me Pioli ha fatto un lavoro straordinario, lo definirei un miracolo. Non pensavo che potesse essere ancora lì adesso". Queste le parole in esclusiva a Tutto Mercato Web Radio durante il consueto programma Maracanà dove ha parlato il noto procuratore Massimo Brambati.

Il grande Jaap Stam ha parlato invece di Sven Botman

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport è intervenuto l'ex difensore del Milan Jaap Stam che sul connazionale Sven Botman ha detto: “Chi prende Sven è a posto per anni, diventerà uno dei migliori centrali d’Europa. Con Tomori coppia perfetta. Pioli? Un lavoro enorme. Sei partite senza subire gol sono tanta roba. I trofei si vincono così”. Queste le parole in esclusiva alla Gazzetta dello Sport dove è intervenuto l'ex difensore del Milan Jaap Stam che ha parlato di Sven Botman.

Andrea Bertolacci ha parlato tra ricordi e presente del Milan da doppio ex

“Nel 2015 mi voleva anche l’Atletico Madrid, conservo ancora i messaggi del d.s. Andrea Berta e del Cholo Simeone, ma Galliani e Mihajlovic mi convinsero a scegliere il Milan. Sinisa mi diceva ‘dai, vieni da noi che siamo forti’. Impossibile rifiutare un club del genere. Gattuso mi voleva a tutti i costi, avevo altre offerte ma alla fine ho preferito rimanere. E invece non ho giocato quasi mai. Ero in scadenza, non mi è stata data la possibilità di dimostrare il mio valore, ma non ho rancori verso il Milan. Mi dispiace solo non aver fatto vedere chi sono. Ora spero vinca lo scudetto. Leao, la differenza. E poi Ibra parla da solo. Un altro top è Kessie, ci ho giocato insieme. Peccato vada via a parametro zero. Nel Genoa mi piace Manolo Portanova. Ho giocato con il padre, ha un bel futuro”. Queste le parole di Andrea Bertolacci alla Gazzetta dello Sport.