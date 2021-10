“Brahim Diaz indisposto”, le opzioni di Pioli contro l’Hellas Verona

Durante la conferenza stampa odierna, Stefano Pioli ha lanciato un'allarme su Brahim Diaz. Ecco le alternative all'ex Real Madrid

DANIEL MALDINI - La prima alternativa a Brahim Diaz, visto anche il nuovo infortunio di Junior Messias, è Daniel Maldini. Il classe 2001 sarebbe l'opzione più logica all'ex Real Madrid. Se Pioli dovesse scegliere il 20enne rimarrebbe fedele al suo 4-2-3-1. Non bisogna sottovalutare però che Maldini è tornato dagli impegni con la Nazionale Under 20 non in perfette condizioni fisiche, ma è abile e arruolabile per il match di San Siro contro l'Hellas Verona.