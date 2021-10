Pioli a Sky Sport: “Vittoria importante. Con Ibra e Giroud troppi traversoni”

Ecco le parole a Sky Sport di Stefano Pioli al termine del match vinto contro il Bologna

Sulla partita - "Abbiamo fatto fatica perché abbiamo pensato, sbagliando, che la partita, con due goal e un uomo in più, fosse finita. Fortunatamente abbiamo le qualità per riprenderla e abbiamo vinto una partita importante".

Sulla vittoria: "È una vittoria molto importante. Noi sappiamo benissimo che le partite dopo gli impegni europei sono difficili. È chiaro che impareremo molto dall'inizio del secondo tempo, ma la squadra ha creato e ha giocato. Adesso pensiamo a martedì contro un avversario che ha avuto più tempo, ma non ci interessa: dobbiamo pensare a recuperare le energie e lavoreremo per fare sempre meglio".

Sulla condizione: "Il primo tempo col Verona? L'abbiamo giocata bene, sono avversari che mettono in difficoltà chiunque. Col Porto abbiamo fatto la prestazione peggiore di questa stagione, ma credo l'unica. Noi dobbiamo crescere nelle difficoltà di ogni partita, contando poi sulle nostre qualità che non sono poche"

Sulla differenza con la Champions: "I primi 20 minuti di Liverpool sono stati quelli di una squadra per la prima volta in un palcoscenico così importante, poi ce la siamo giocata alla grande. Con l'Atletico non posso rimproverare niente, martedì abbiamo fatto una prestazione mediocre e a quei livelli è molto più facile perdere. Io credo che il campionato italiano stia migliorando per ritmo e intensità: ci sono più spazi e una mentalità diversa; ci stiamo avvicinando al gioco europeo. In Champions abbiamo un girone con grandissime squadre. Ora abbiamo altre due partite di campionato, poi proveremo a tenere aperta anche la strada ottavi"