Pioli a Sky Sport – “Il lavoro dello scorso anno ha dato i suoi frutti”

Ecco le parole di Stefano Pioli a Sky Sport al termine di Milan-Venezia

Al termine di Milan-Venezia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Stefano Pioli. Ecco le parole del tecnico emiliano all'emittente satellitare

SUI CAMBIAMENTI - “Non ci voleva il Covid, ma sarebbe stato un controsenso portare 23 giocatori per soli tre cambi. Ho la fortuna di avere giocatori molto forti e disponibili. Abbiamo giocato una settimana molto impegnativa di testa e di gambe. Mi è piaciuta la squadra anche nel primo tempo”.

SULLA SQUADRA - "Non avevo bisogno della prestazione di stasera per capire di avere una rosa importante. Peccato non avere tutti. Presto ci saremo tutti e saremo ancora più forti. Il Venezia ha chiuso bene gli spazi, era una partita da giocare con la giusta intensità”

SU BRAHIM DIAZ - “È un ragazzo che ha sempre creduto nelle sue qualità e che ha avuto bisogno di ambientamento in un campionato diverso. È un ragazzo di qualità. L’anno scorso giocavamo con un centrocampista, lui è un trequartista di qualità puro. E tornato con grande piacere di lavorare al Milan con i suoi compagni, sono contento che si stia togliendo delle soddisfazioni”.

FASE DIFENSIVA - “Se davanti lavorano bene allora per i difensori è più facile vincere i duelli. Il lavoro di attacco e centrocampisti è importantissimi: Rebic, Leao, Diaz che non perde mai un inserimento. Se continueremo con questo lavoro allora potremo toglierci delle soddisfazioni”.

SU LEAO- “Credetemi che la cosa più bella è stato ritrovare i giocatori in estate notevolmente migliorati e convinti, Rafa è uno di quelli. Il lavoro fatto l’anno scorso ha dato i suoi frutti. Parliamo di ragazzi di 20 anni, è normale che in un campionato così difficili ci siano state difficoltà. È stato bello ritrovare Leao, Diaz e Tonali così migliorati e più forti. Leao è un giocatore che ci può far vincere qualsiasi partita, ci aspettiamo tanto da lui. Può saltare chiunque, è un grande vantaggio per la nostra fase offensiva”.

SU TONALI - “Parlo sempre tanto con i miei giocatori, il rapporto si crea col quotidiano. Parliamo soprattutto di calcio, Sandro ha sempre lavorato bene e tanto. Ora finalmente sta mettendo in mostra i suoi mezzi fantastici, è un centrocampista completo. Deve sapere che questo è un punto di partenza e non di arriva, ci saranno ancora tante piccole tappe da superare”.

SQUADRE MEGLIO DEL MILAN - “Non lo so, è sempre difficile comparare i valori delle rose. C’è qualche squadra più esperta di noi, non abbiamo in rosa giocatori che hanno vinto tanto. La società mi ha messo a disposizione una rosa molto forte e completa. Siamo profondi, adesso giochiamo a Spezia, poi Atletico e poi Atalanta. La rosa deve essere così, ho tanti titolari. Mi piace sentire che i miei giocatori vogliono vincere, siamo il Milan e dobbiamo provare vincere. Poi se ci sono squadre più forti lo vedremo sul campo”.

PUNIZIONE PER THEO CHE HA DETTO DI VOLER VINCERE LO SCUDETTO? - "Assolutamente no, questo entusiasmo e questa empatia che abbiamo creato con i nostri tifosi dobbiamo cavalcarlo. Dobbiamo continuare a dimostrare che siamo una squadra forte che se la può giocare. Tutti hanno voglia di vincere, la differenza la fa chi si prepara al meglio per vincere. Se i miei giocatori pensano di poter vincere lo scudetto allora che facciano uno sforzo enorme, solo così si può vincere".