Pioli a MilanTv: “Con un doppio palo ci ho perso una finale. Colombo? Gli ho dato una pacca sulla spalla”

MILANO – Al termine della partita contro il Rio Ave, finita con l’infinita lotteria dei rigori (11 a 10 per i rossoneri. 2 a 2 a fine supplementari), è intervenuto l’allenatore del Milan Stefano Pioli ai microfoni di . Ecco le sue parole:

SUI RIGORI – “I rigori sono una lotteria ma i ragazzi se lo sono meritati per lo sforzo, per tutto il lavoro che è stato fatto, è ovvio che sono soddisfatto”.

PAURA DI NON PASSARE – “Ero stato sempre sicuro che i ragazzi potessero ribaltare il risultato. Poi nei rigori loro hanno avuto tre volte la possibilità di chiuderla, la speranza c’era. Sarebbe stato un peccato, era il primo obiettivo stagionale di un percorso iniziato l’anno scorso. I ragazzi sanno meglio di me che ci sono situazioni in cui bisogna essere più efficaci. La fatica si inizia a sentire, questo è un grande risultato“.

SUL MOMENTO – “I risultati positivi aiutano a recuperare prima. Il gruppo non sarà mai più un problema, questo è un gruppo che lavora bene, sta bene. Non pensiamo di essere i migliori al mondo o in Italia, puntiamo ad essere competitivi ai massimi livelli, si può migliorare”.

SU COLOMBO – “A Lorenzo ho dato una pacca sulla spalla, gli ho detto che è merito suo se abbiamo preso il rigore al 120′, ha fatto una spizzata giusta. Per lui è stata una palestra importante“.