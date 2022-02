Pioli a DAZN: “Leao e Maignan perfetti sul gol. Il merito è di tutti”

Stefano Pioli ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan. Ecco le sue dichiarazioni.

Sulla crescita del gruppo: “Lo step lo stiamo facendo. Nel primo tempo ci siamo accontentati un po’ troppo. Nella ripresa abbiamo creato tantissimo, ma spesso non abbiamo fatto la giocata giusta nella fase finale. Alla squadra ho detto che le partite si possono vincere anche 1-0, non abbiamo concesso nulla agli avversari”.

Sulla sostituzione di Leao: “È stato sostituito perché stava calando un po’ di intensità e ho delle alternative molto valide. Poi avreste avuto un’altra opinione se Rebic avesse segnato. Sono soddisfattissimo di Leao, deve continuare così. Può essere determinante in tutte le partite. Per il gioco che abbiamo preferisco togliere un giocatore al 60’ senza energie perché ha dato tutto piuttosto che un giocatore al 90esimo che ha ancora energie. Non è importante la quantità del minutaggio ma la qualità”.

Sul gol di Leao con assist di Maignan: " Credo che sia abbastanza semplice come vogliamo attaccare: se ci vengono a prendere nella nostra metà campo abbiamo questa soluzione, altrimenti cerchiamo di muovere palla da dietro. In occasione del gol Leao e Maignan sono stati perfetti".

Sulla classifica: “Si respira aria positiva, sappiamo benissimo cosa succede con un risultato diverso nel derby, siamo gente di calcio. Non abbiamo tenuto nulla, se non due punti in più rispetto all’anno scorso: c’è tanto da migliorare e cerchiamo sempre di far crescere il nostro livello”.