Pillon: “Il Milan merita lo scudetto. Messias? Scelta brava e coraggiosa”

Giuseppe "Bepi" Pillon ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per parlare del momento del Milan e sul possibile scudetto. Ecco le sue parole:

Mister Pillon giusto parlare, adesso, di un Milan favorito per lo Scudetto? - “Sicuramente sì. Premesso che Inter, Napoli e forse Juventus hanno i mezzi per dire la loro fino alla fine, ma i rossoneri stanno mostrando una continuità di risultati importante. Per quello che sta facendo vedere e per la classifica va considerata a ragion veduta la favorita”.

Cosa ha saputo dare Stefano Pioli ai rossoneri in questi anni? - “L’organizzazione di gioco, la mentalità, il saper coinvolgere tutti i componenti della sua rosa raccogliendo il massimo da ogni giocatore. Chiunque entra dà il suo contributo e lo fa molto bene. Per questo mi verrebbe da dire una cosa…”

Prego... - “Il Milan merita lo Scudetto, anche per questi motivi”.

Pensava che Kalulu potesse fare così bene da centrale? - “No, ma ammetto che non lo conoscevo così bene quando è arrivato in Italia. Con il tempo ha dimostrato di saper essere un bravissimo difensore centrale. Bravo il Milan, nelle scelte e nella politica perseguita. Ha creato una squadra giovane, futuribili e competitiva per il presente e per il futuro”.

Lei segue molto anche le categorie minori, di Messias cosa può dirci? - “Sono veramente contento per come si è imposto nell’economia di questo Milan. Messias è l’esempio che nelle categorie inferiori ci sono giocatori di grande qualità che possono dare un contributo importante. Ancora una volta brava e coraggiosa la dirigenza puntando sulle motivazioni di un calciatore così”.

E’ ancora il Milan di Ibrahimovic? - “E’ sempre il Milan di Ibrahimovic. Quando gioca, quando non gioca, quando è in panchina e quando è in tribuna. Quando hai il carisma di Zlatan fai la differenza sempre. Se poi sta bene, in campo, è ancora decisivo”.