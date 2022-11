Pillon: “Milan e Inter non vogliono ristrutturare San Siro. Sul costo biglietti..”

Questa mattina Andrea Pillon ha tenuto la relazione finale sul dibattito pubblico riguardante il futuro di San Siro, in seguito ai dieci incontri che si sono tenuti negli ultimi due mesi. Queste le dichiarazioni diPillon: "Quello che sembra emergere dal dibattito pubblico è che c'è una generale condivisione sul fatto che i club abbiano bisogno di uno stadio di proprietà, moderno, a passo coi tempi, sicuro. Chi ha seguito il dibattito pubblico si è reso conto che in realtà si è parlato di uno stadio da ristrutturare, da rifare. L'altra cosa che emerge dal dibattito pubblico è che già attualmente l'area di San Siro presenta delle criticità legate agli eventi sportivi e concertistici, ma non sono stati segnalati problemi del rumore, dei parcheggi, delle vibrazioni".