Pierre Kalulu astro nascente del nuovo Milan, ora bisognerà blindarlo

Pierre Kalulu, difensore rossonero, si è rivelato un grande acquisto. Arrivato da quasi sconosciuto ha infiammato il cuore dei tifosi.

Redazione Il Milanista

Quando nel 2020 è arrivato al Milan, quasi nessuno conosceva Pierre Kalulu. Moltissimi tifosi non lo ritenevano idoneo alla causa rossonera per via della sua poca esperienza. Poi i fatti hanno dato completamente ragione alla dirigenza e lui si è rivelato un ottimo innesto.

Il giovane francese ha dimostrato di meritare la maglia rossonera. Ha concluso l’ultima stagione da titolare della squadra che ha vinto il tricolore. In coppia con Fikayo Tomori ha fatto molto bene al centro della difesa. Era arrivato in Italia da terzino e si è rivelato bravissimo anche come centrale. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno compiuto una grande operazione di mercato, approfittando della sua scadenza di contratto con il Lione. Sono bastati 480.000 euro di indennizzo per assicurarsi il suo cartellino.

Il valore di Kalulu sta crescendo in maniera esponenziale. Come riportato dal quotidiano Tuttosport, ad oggi la valutazioen del ragazzo si aggira intorno ai 28 e i 30 milioni di euro. A inizio stagione la cifra era decisamente più bassa, ma a suon di buone prestazioni la valutazione non poteva che aumentare. E i margini di miglioramento sono ancora notevoli, ha solo 22 anni.

Il Milan è molto felice di Pierino ed è già nei piani il rinnovo del suo contratto. L’accordo attuale è valido fino a giugno 2025 e prevede uno stipendio da circa 400 mila euro netti a stagione. Maldini e Massara vogliono prolungare la durata di un anno e corrispondere un aumento dell’ingaggio. Tuttosport scrive che la richiesta è da 1,8-2 milioni netti annui, non una cifra esagerata. C’è fiducia sul raggiungimento di un’intesa in tempi brevi.