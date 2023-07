Piccolo: “Scamacca attaccante moderno, si sposa perfettamente con Pioli”

Per quali ragioni il Milan dovrebbe preferirlo a Morata?

“Non sono informato sul tema e non mi permetto di giudicare le scelte del Milan. Chiaramente Scamacca è più giovane e, in questo senso, può dare maggiore continuità. In Premier ha faticato per il fatto che ha avuto qualche problema fisico. Però non ci sono dubbi sul fatto che sia un attaccante di primissimo livello”.