Piccinini: “Il Milan è ripartito, lotterà per lo scudetto”

Sandro Piccinini noto giornalista e conduttore televisivo, ha parlato ai microfoni di Sky del mondo rossonero.

Sandro Piccinini noto giornalista e conduttore televisivo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, commentando l'ottima prestazione del Milan contro il Venezia. "Pioli è ripartito da Leao e da Hernandez, che contro il Venezia hanno giocato una partita pazzesca. Leao è il giocatore che quando si trova in condizione fa la differenza, è un giocatore che strappa la partita e la cambia. Averlo recuperato al 100% è stato importanti così come per Theo, che ha fatto un girone d’andata sufficiente ma non all’altezza delle sue aspettative. La squadra è ripartita e credo che ci sia un nuovo margine di crescita. Scudetto? L’Inter ha una qualità maggiore dal punto di vista dei singoli però il Milan ha dimostrato di avere dei ricambi importanti, sta crescendo ed ha tanto entusiasmo. Secondo me sarà un bel duello fino alla fine”.

Con la vittoria di ieri, il Milan sale a quota 48 punti e per ora occupa il primo posto in classifica. Bisognerà considera però che l'Inter deve recuperare ancora il match con il Bologna, ed in caso di vittoria gli uomini di Inzaghi balzerebbero in testa. La prossima gara rossonera si terrà giovedì 13 contro il Genoa, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Milan c'è, bisognerà vedere chi arriverà dal mercato per dare pronostici sul futuro.