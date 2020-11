Piccinini: “Mi è piaciuto l’atteggiamento di Ibrahimovic” E sul Milan…

MILANO – Durante il programma di ieri sera Sky Calcio Club, il noto giornalista Sandro Piccinini ha parlato anche del Milan e dell’atteggiamento di Ibrahimovic, out per infortunio: “Mi è piaciuto molto l’atteggiamento di Ibra anche in panchina. Il Milan come complesso di squadra sembra superiore al valore dei singoli.”