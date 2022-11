Piccinini: “Leao? Top player di livello europeo. Su Maldini…”

SULLA CHAMPIONS DEL MILAN: “Il Milan deve crescere. Nel girone ha fatto cose buone e altre meno buone, come le partite di Salisburgo o di Londra. È una squadra che può fare di più, come ha detto anche Pioli. Lo scudetto è il primo passo, ma la società vuole puntare più in alto. Rispetto allo scorso anno ci sono stati dei progressi, ma il Milan non deve accontentarsi. Quando il Milan ha giocato al meglio ha dimostrato di poter mettere tutti in difficoltà. Deve analizzare quello che non ha funzionato nelle partite singole, incluso il primo tempo di ieri. Bisogna analizzare per migliorare, il potenziale è maggiore rispetto a quello che si è visto in alcune partite. Per esempio secondo me non dovrebbe stare a 6 punti dal Napoli. Il Napoli sta facendo cose eccezionali, ma qualcosina, per distrazione, si è persa per strada. non deve accontentarsi, ma non mi sembra nelle intenzioni di Maldini o Pioli”.