Piccinini: “Conte non voleva Eriksen, ma Kessié”

MILANO – Durante il programma serale di Sky Sport Sandro Piccinini ha fatto una rivelazione sull'Inter che ha dell'incredibile. Infatti secondo il noto giornalista il tecnico dei rossoneri non voleva Eriksen, bensì un rossonero. Ecco le sue parole: "Un mio amico mi ha detto che Conte voleva a tutti i costi Kessiè. Dell'acquisto di Eriksen è rimasto scontento, voleva un altro tipo di giocatore".