Pessina spiega la sua esclusione dalle convocazioni: “L’ho deciso con il ct”

Il calciatore del Monza Matteo Pessina ha spiegato con estrema calma la non convocazione da parte del commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini in vista degli impegni in Nazionale di questi giorni. Il primo sarà proprio tra pochi minuti contro la Nazionale inglese in Nations League.

A margine della premiazione per il premio Panathlon Monza Brianza 2022, dove Matteo Pessina ha ritirato un premio, il centrocampista del Monza ha parlato di Roberto Mancini e ha detto: "Ci ho parlato prima delle convocazione, lui ha voluto lasciarmi un po' più di spazio dopo l'infortunio. Queste due settimane per recuperare sono fondamentali, poi col cambio di mister era importante rimanere qui per capire i nuovi dettami e prendere fiato. Ha voluto provare altri ragazzi e sono contentissimo di questo, c'è grande feeling con il commissario tecnico". Queste le belle parole del giocatore del Monza Matteo Pessina sul commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini a margine della premiazione per il premio Panathlon Monza Brianza 2022.