MILANO – Giorgio Perinetti, ex DS del Genoa, ha parlato a proposito della possibilità di disputare dei playoff e dei playout. Queste le sue dichiarazioni: “Play-off/play-out in Serie A? Servono buonsenso e condivisione, gli interessi di alcuni club verrebbero rispettati ma quelli di altri verrebbero calpestati. In ogni caso, bisogna prima capire quale sarà il tempo a disposizione”