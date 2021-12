Milan-Salernitana, per i tifosi è Saelemaekers il migliore della gara

I tifosi rossoneri hanno votato Saelemaekers come il miglior giocatore del match del Milan contro i granata.

Nella giornata di ieri il Milan ha ottenuto un risultato importante. Vincendo 2-0 contro i granata, i rossoneri sono arrivati al primo posto in classifica. 38 punti tondi, senza dividere la vetta con nessun’altra squadra. I partenopei sono stati superati da entrambe le milanesi. Anche i neroazzurri hanno superato gli azzurri, vincendo per 3-0 contro i giallorossi.

Per i Diavoli si è trattata di una vittoria importante, arrivata grazie alle reti di Kessié e Saelemaekers. Il belga ha esultato andando in panchina e prendendo la maglia dell’infortunato Kjaer, per fargli arrivare il sostegno di tutti i tifosi presenti. Proprio il numero 56 rossonero è stato votato dai tifosi sui social come il miglior giocatore della gara . Ecco il comunicato sulla pagina ufficiale acmilan.com:

È passato quasi un anno, quasi un intero campionato. Mancava da dicembre 2020, da 35 partite, il gol di Alexis Saelemaekers. Finalmente il belga ha ritrovato la via della rete, contro la Salernitana a San Siro, dedicandola al compagno Simon Kjær. Un grande gol, un mancino morbido e preciso all'angolino scagliato da posizione defilata, valso il raddoppio rossonero. Saelemaekers ha semplificato la vita alla squadra, avvicinandola alla vittoria e mettendo in discesa la gara molto presto. Per questo, e per l'ottima prestazione, i nostri tifosi lo hanno votato come MVP di Milan-Salernitana 2-0.