Per il Milan che verrà c’è l’Italia: tanti azzurri alla corte di Pioli

Servono calciatori italiani per le liste e per rifondare la nazionale, si guarda tanto in Italia per il futuro dei grandi club.

Per il futuro del Milan si guarda tanto in Serie A. Un bel segnale visto che il periodo per i talenti azzurri, dopo la bruciante sconfitta contro la Macedonia, ha aperto dibattiti sulla qualità dei calciatori del nostro paese. Tante le considerazioni e tante le critiche, specialmente sul fatto che in Italia s'investe poco sui giovani e poco sui calciatori azzurri.

Molti dati confermano che la tendenza è quella di investire su profili che vengono dall'estero e l'idea che si debba rifondare dalle basi del calcio italiano deve essere la chiave per ripartire. E il Milan come altre grandi squadre sembra sposare questa logica.

Tanti nomi italiani sulla lista di Paolo Maldini. Dal tormentone Berardi, sempre più la prima scelta per Pioli, ad altre suggestioni emerse in questi giorni. In casa Milan si sta prendendo seriamente in considerazione il riscatto di Florenzi dalla Roma e secondo il CorriereDelloSport il Diavolo avrebbe messo gli occhi anche su Parisi dell'Empoli per far rifiatarare Theo Hernandez sulla corsia mancina. Tonali dovrebbe rinnovare coi rossoneri e sarà uno dei leader del centrocampo di Pioli e si sta discutendo della permanenza di Calabria, anche se ad oggi sembra essere in dubbio.

La Serie A d'altra parte sta lanciando un segnale forte ai club da qualche stagione. All'interno delle rose serve tesserare calciatori italiani per le liste. Un altro parametro implica la presenza di giocatori provenienti dal vivaio. Gabbia, Calabria, Plizzari e Pobega sono quattro profili cresciuti in casa che potrebbero sistemare la questione per la prossima stagione. In questo momento il Milan ha bisogno di questi profili proprio per i parametri dettati dalla Lega Calcio.

Come il Milan, molti club hanno messo nel proprio mirino calciatori azzurri. Scamacca è un nome che sta già entrando nel vivo del mercato e difficilmente resterà a Sassuolo la prossima stagione, così come i suoi compagni neroverdi Raspadori e Frattesi.