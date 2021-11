Milan, Marinozzi: “Per i rossoneri sarà difficile vincere con il Liverpool”

Il giornalista ha parlato della possibilità del Milan di passare il turno di Champions League e approdare agli ottavi.

Redazione Il Milanista

Fino a una settima fa il Milan aveva pochissime speranze di passare il turno di Champions League. I rossoneri erano all’ultimo posto nella classifica del girone, con 1 solo punto ottenuto. La maggior parte dei tifosi era pronta a salutare l’Europa che conta con due giornate d’anticipo. Ma poi è successa la magia. Come spesso insegna il gioco del calcio, una partita non è finita fino alla fine. A 3 minuti dal fischio finale, Kessié confeziona un assist perfetto per Messias, che spedisce il pallone dritto in porta. 1-0 è il risultato finale in casa dell’AtleticoMadrid. E proprio il club spagnolo viene superato in classifica dai rossoneri, grazie alla differenza reti.

Passare il turno per gli uomini di Pioli è difficile, ma non impossibile. Staccare un pass per gli ottavi di Champions sembra davvero un’assurdità , ma sognare è ancora lecito. Per poter passare il turno, i diavoli devono necessariamente vincere l’ultimo scontro con il Liverpool. Tuttavia non basta solo questa vittoria, ma fondamentale sarà anche il risultato dell’altra gara. Infatti i rossoneri devono sperare in un pareggio tra Porto e Atletico Madrid oppure gli spagnoli devono vincere, ma con meno reti rispetto al Milan. Così facendo i rossoneri passerebbero in vantaggio per differenza reti.

Proprio della possibilità di qualificazione agli ottavi del Milan ha parlato Andrea Marinozzi. Il giornalista è intervenuto durante una trasmissione di Sky Sport e ha dichiarato: “Il Milan ha costruito la speranza di poter passare il turno in Champions dopo un inizio complicato. Il Milan deve vincere contro un Liverpool già qualificato. Non sarà facile, ma dovrà sperare di vedere anche un altro Atletico Madrid. Quello visto contro i rossoneri ha poche possibilità di non perdere contro il Porto. Ci sono una serie di intrecci, ma è bello giocarsi la qualificazione all’ultima giornata ed essere ancora in corsa”.