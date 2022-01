Pellegri si presenta : “Zlatan rimane comunque il mio idolo”

Pietro Pellegri, ex calciatore rossonero, nella conferenza stampa di presentazione con i granata ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic.

Pietro Pellegri, ex attaccante rossonero ha parlato stamattina ai canali ufficiali del Torino. Il baby centravanti ha militato fra le fila milaniste per soli 6 mesi, dove purtroppo non è riuscito ad affermarsi come voleva. Gli infortuni di troppo hanno rallentano la crescita del calciatore, il quale è dovuto stare fermo ai box per diverso tempo. Inoltre quando era disponibile, il mister Stefano Pioli preferiva schierare "altre soluzioni". Il ragazzo vanta grandi qualità come tutti noi sappiamo, che vengono però continuamente minacciate da una condizione fisica spesso precaria. L'idea di Federic Massara e Maldini era quella di riscattare il calciatore dal Monaco a cifre inferiori rispetto a quelle pattuite e girarlo in prestito ai granata, ma ciò non è stato possibile. La squadra del Principato ha optato per cedere il ragazzo in prestito con diritto di riscatto alla squadra di Urbano Cairo.