Pellegri-Milan, si chiude a brevissimo! Cifre e numeri dell’affare

Oggi il Monaco deve dare una risposta ai rossoneri per la proposta di prestito formalizzata nel summit di ieri.

Redazione Il Milanista

Fra il Milan e Pietro Pellegri già oggi si aspetta la fumata bianca, anche perché l’attaccante genovese da giorni ha già dato il suo assenso. Un occasione irripetibile per il classe 2001 ex Genoa. Ad appena 20 anni si appresta ad indossare quella del Milan con la possibilità di rubare i segreti del mestiere a due fenomenni come Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Caratteristiche fisiche tra l'altro potenzialmente molto simili: Pellegri, 188 cm di altezza, è dotato di grande prestanza fisica. Sa tenere bene il pallone, facendo salire la squadra nei momenti di difficoltà.

IL PUNTO SULLA TRATTATIVA - Ieri in via Aldo Rossi Paolo Maldini e Ricky Massara hanno ricevuto Giuseppe Riso, agente del giocatore, per la conference call con i dirigenti monegaschi. L'accordo è stato raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto per un valore di 8 milioni. C’è una scaletta che prevede vari obiettivi in termini di presenze e di gol che possono portare all’obbligo di riscatto. Le due società hanno convenuto anche di fissare un diritto per l'eventuale rivendita: i rossoneri offrono il 10 per cento, mentre il Monaco chiede il 20.

PELLEGRI VUOLE SOLO IL MILAN, MA CACCIARE VIA INFORTUNI - Pellegri è affascinato da quest’opportunità: non è un mistero che abbia sempre avuto come idolo Zlatan Ibrahimovic. La carriera di Pietro Pellegri, come intuibile dalla sua carta d’identità (classe 2001), è solo all’inizio. La sua avventura col Genoa comincia nel 2015, sotto età, con l’Under 17. L’anno successivo arriva anche l’esordio in Serie A. Il 27 gennaio 2018 è la data della svolta per Pellegri: arriva la chiamata del Monaco. L’attaccante nato a Genova allora vola in Francia, ma totalizza soltanto 3 presenze alla sua prima stagione nel Principato.