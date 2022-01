Pellegri e un flop che fa rumore: l’ex genoano non convince

La stagione di Pietro Pellegri è stata fino ad ora molto deludente. Il centravanti classe 2001 ha visto il campo davvero poche volte.

Il giovanissimo centravanti di proprietà del Monaco sta vedendo il campo con il conta gocce. Pietro Pellegri, natio di Genova e cresciuto nelle giovanili della società rossoblù, era arrivato nel capoluogo lombardo per cercare di rilanciarsi dopo due anni non positivi al Monaco in Francia. La società francese lo aveva comprato nel gennaio del 2018 dal Genoa per la cifra record di quasi 21 milioni di euro. A quei tempi Pietro Pellegri aveva solo 16 anni e aveva appena debuttato in Serie A con il suo Genoa per l'appunto.

Ora sono passati quattro anni da quel passaggio di Pietro Pellegri dal Genoa al Monaco. Sembrava dover essere il nuovo gioiello italiano da plasmare il quale ci avrebbe fatto gioire per anni con la nostra Nazionale. Ad ora non è così. La realtà è tutt'altra. Pietro Pellegri dovrà meritarsi di giocare in futuro. Che sia al Milan o in un'altra società. Le sue prestazioni non sono all'altezza della cifra spesa dalla proprietà del principato di Monaco 4 anni or sono. Ciò che c'è da dire è che Pietro Pellegri è ancora molto giovane. Un giocatore a 20 anni il più delle volte deve ancora esplodere. Il giovanissimo centravanti dovrà però cambiare decisamente passo se non vorrà perdersi e diventare uno dei tanti talenti che alla fine hanno deluso le attese degli addetti ai lavori. Al Milan si spera che nei prossimi 6 mesi il suo contributo possa essere maggiore di quello che è stato fino ad ora.