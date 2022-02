Pellegatti: “Adli giocatore carismatico: è un campione di testa e di cuore”

Il noto giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti ha parlato, dal proprio profilo Youtube, la stagione di Yacine Adli, promesso sposo del Milan

La stagione del club transalpino è seguita molto da vicino da Paolo Maldini e Frederic Massara. Il duo mercato, durante la sessione estiva, ha acquistato e lasciato in prestito al Bordeaux Yacine Adli. Un'operazione che ha portato nelle casse del club transalpino circa 10 milioni di euro, mentre il talentuoso francese ha firmato un contratto fino al 2026. Il classe 2000, nonostante la non eccellente stagione della sua formazione, sta giocando molto bene diventando una delle poche certezze dei Girondini. Una buona notizia per il Milan e per Pioli pronti ad abbracciare il giovane centrocampista in estate, nella speranza che possa confermare le sue ottime prestazioni anche in Serie A, come già successo con i suoi connazionali arrivati in estate all'ombra del Duomo.