Pellegatti: “Step by Step, l’assioma della politica rossonera”

Carlo Pellegatti, a Starcasino.sport, ha fatto il punto sul mercato che il Milan dovrà improntare in vista della prossima stagione

Il noto giornalista Carlo Pellegatti , in vista dell'apertura del calciomercato, ha scritto e raccontato, per il portale Starcasino.sport, il Milan che verrà. Ecco le sue parole:

Sul bomber da affiancare a Ibrahimović i nomi sono già noti. In pole position c’è Olivier Giroud, anche se non sarà facile liberarlo dal Chelsea a zero. Nascessero problemi insormontabili, i plenipotenziari del mercato punterebbero sul prestito di Luka Jovic, che non è riuscito a ripetere a Madrid le brillanti stagioni di Francoforte.