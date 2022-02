Pellegatti: “Se Romagnoli dovesse andare via, mi dispiacerebbe. Veretout?”

Carlo Pellegatti dal suo canale Youtube ha parlato del futuro di Romagnoli, cercato dalla Lazio, e del possibile arrivo di Veretout

SUL FUTURO DI ROMAGNOLI - “Un’offerta importante che, da quello che so, è più o meno l’offerta che sottoporrebbe al giocatore il Milan. A me dispiacerebbe che Romagnoli lasciasse il Milan. Mi sembra un giocatore affidabile straordinariamente inserito nell’ambiente. Un giocatore che dopo aver sofferte insieme al Milan comincia ad avere delle soddisfazioni e non credo che tema la concorrenza di Sven Botman. Romagnoli è un giocatore affidabile e non deve essere riserva di nessuno. Non sarà il difensore più forte della storia del Milan ma di totale carisma e personalità. Lo abbiamo visto crescere e adesso che possiamo raccogliere la maturità del giocatore, vederlo andare in un’altra squadra mi dispiacerebbe. Si dice che tra 15 giorni potrebbe esserci un altro incontro tra la Lazio e il suo entourage e non vorrei che Romagnoli lasciasse il Milan. Il Milan dovrebbe poi sostituirlo, a mano che non ci fosse la promozione di Kalulu".