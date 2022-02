Pellegatti: “Archiviamo la partita di Salerno ed aiutiamo Pioli”

Carlo Pellegatti noto giornalista e telecronista italiano, tramite il suo canale Youtube ha parlato di Milan.

"Archiviamo e dimentichiamo la giornata di campionato. Ad analizzare le cose che non sono andate contro la Salernitana ci penserà Pioli e il suo staff. Tiriamo però un sospiro di sollievo dato che il Milan è ancora primo davanti a Inter e Napoli, seppur i nerazzurri hanno una partita in meno. La continuità che il Milan cerca, a volte manca. Questo capita da diversi anni e sembra una sindrome da cui non si riesce a guarire. Questa squadra latita un po’ di esperienza e di vittorie. Anche all’allenatore, seppur è stato su altre eccellenti panchine, manca l’esperienza da vittorie. Ci auguriamo possa sdoganarla, ma comunque riconosciamo a Pioli i meriti di aver fatto crescere in tutti i sensi il Milan. Ora ci manca il gradino della vittoria. E chi può aiutare Pioli? Possono aiutarlo Ibrahimovic e Kjaer, che voglio sempre vedere al fianco della squadra, anche nelle trasferte. Ovviamente anche la società con Maldini e Massara in primis possono aiutare il tecnico rossonero".