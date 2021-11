Pellegatti: “I nerazzurri unica squadra a mettere in difficoltà il Milan”

Carlo Pellegatti è tornato sul derby giocato domenica sera. Il noto ex giornalista sportivo ha parlato a Tiki Taka.

Il derby tra i rossoneri e i nerazzurri giocato domenica sera allo stadio San Siro di Milano è finito uno a uno ma la sfida sembra non essere ancora finita sui social. Sono tante infatti le accuse ad Hakan Calhanoglu per la sua esultanza dopo il gol siglato su calcio di rigore a Samir Handanovic. Su questo tema si è espresso pure il noto ormai ex giornalista Carlo Pellegatti.

“I nerazzurri unica squadra che quest’anno ha messo in difficoltà e soffocato il Milan. Per i rossoneri è un gran bel punto. Calhanoglu? C’è modo e modo di salutare la squadra in cui sei stato, da subito in estate ha iniziato a postare sui social e poi l’esultanza provocatoria. Non capisco questo accanimento nei confronti del Milan”. Queste le parole di Carlo Pellegatti a Tiki Taka in onda su Italia 1. Carlo Pellegatti che non ha digerito il comportamento di Hakan Calhanoglu nel derby di domenica quando dopo il gol ha esultato in modo abbastanza polemico.