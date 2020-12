Pellegatti: “Non bene Krunic nel centrocampo a due del Milan. Ecco chi vedo bene”

MILANO – Il 4 gennaio in Italia si aprirà il calciomercato. E’ l’occasione per molti club di rinforzare la propria rosa e piazzare qualche giocatore in esubero. A detta di molti il Milan sarà una delle squadre più attive: i rossoneri sono primi in classifica nonostante Stefano Pioli abbia una squadra incompleta: mancano sicuramente un difensore e un attaccante. Ma viste le ultime prestazioni di Rade Krunic non è escluso che possa sbarcare a Milanello anche un altro mediano. Maldini e Massara però sono stati chiari: il rinforzo in mediana arriverà solo se il bosniaco sarà ceduto. Carlo Pellegatti, dal suo canale Youtube, ha analizzato un centrocampista che potrebbe fare al caso del Milan. Ecco le sue parole:

"Parliamo di mercato ed in particolare del mercato del centrocampo del Milan. Non ci sono nomi, ma il club rossonero è attento per provare a trovare un nuovo centrocampista da aggiungere a Kessié, Bennacer e Tonali. Io non vedo molto Krunic in un centrocampo a due. C'è un giocatore che secondo me potrebbe essere molto utile al Diavolo: il Milan, il 4 agosto 2018, gioca in International Champions Cup contro il Barcellona e nel secondo tempo entra nella squadra blaugrana il giovanissimo centrocampista Riqui Puig. Anche Gattuso rimase sorpreso da questo ragazzo che secondo qualcuno ricorda Iniesta. Con Koeman è finito un po' nelle retrovie e piano piano è scomparso. Finora ha giocato pochissimo ed è uscito dal progetto blaugrana. Visto che il caos societario che c'è al Barcellona, non è facile trattare con il club spagnolo. Non so se punterà su di lui, ma secondo me Puig è un profilo che sarebbe molto interessante per i rossoneri. Sarebbe una bella opportunità per il Milan. Per me sarebbe un perfetto vice Bennacer".