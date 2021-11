Pellegatti non getta la spugna: “Non voglio sentire certi ragionamenti”

Le parole del giornalista-tifoso rossonero a proposito della situazione rossonera in Champions e in campionato.

UN RITORNELLO SENTITO TROPPO SPESSO - Quando ho sentito da tanti la famosa frase ‘e adesso speriamo di uscire dalla Champions e concentriamoci sul campionato’. Rispetto per chi lo dice e per tutte le opinioni, però lasciatemi il mio sentimento di rifiuto verso una frase del genere. Ognuno la pensa come vuole ma pensare che il Milan – che da oltre 60 anni fa della sua vocazione europea un punto di riferimento, una luce, una guida – voglia uscire apposta, non ci sto…perché così si fregia la storia.