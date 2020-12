Pellegatti: “Milan non accontentarti sfrutta il mercato”

MILANO – Dal proprio canale YouTube è intervenuto Carlo Pellegatti. Il giornalista ha commentato del momento dei rossoneri. Ecco le sue parole: “Mi adombra pensare che il Milan possa essere contento, perché la Champions è l’obiettivo. Io penso che il Milan debba lottare fino alla fine per il campionato. Il Milan è ancora in testa alla classifica. I rossoneri devono lottare per lo scudetto, sono una squadra di alti valori. Vorrei che venga sfruttata questa posizione, la società non deve accontentarsi, sfruttando il mercato per consolidare questa posizione. Il Milan a Genoa era stanco e provato, manca la giusta alternativa a Ibra in attacco. Servono due/tre innesti importanti ma soprattutto funzionali“. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<