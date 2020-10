Pellegatti: “Kabak saltato troppo presto, Simakan invece…”

MILANO – Queste sono state le parole del giornalista e tifoso Carlo pelle gatti sulle ultime memorie di mercato del Milan, che hanno visto saltare in particolar modo l’operazione relativa all’acquisto del giovane difensore Kabak: “L’opzione Kabak è saltata presto, per la differenza tra la richiesta dello Schalke, 25 milioni di euro, e l’offerta del Milan, che non ha ritenuto di andare oltre i 15 milioni. Un’altra possibilità era legata all’acquisto di Rudiger, ma è una trattativa che non è mai montata. Nelle ultime ore, come detto, tentativo finale per Mohamed Simakan, centrale del 2000, oggi allo Strasburgo. I francesi sembravano potessero accettare gli ultimi rialzi del Milan, ma poi non sono scesi dai 20 milioni. Anche perché avrebbero trovato serie difficoltà a trovare un sostituto. Questa trattativa potrebbe tornare di attualità a gennaio, perché voci provenienti dalla Francia parlano di una probabile apertura del club alsaziano. Veniamo però a un bilancio generale, parlando di acquisti e cessioni. Partendo da queste ultime, il lavoro dei dirigenti rossoneri è stato eccellente”. Ma attenzione perché in queste ore è arrivata anche un’altra notizia a sorpresa di mercato. Blitz rossonero per un vero gioiello: costa “solo” 12 milioni! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA