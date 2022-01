Carlo Pellegatti: “Sarebbe servito un difensore ai rossoneri”

Il noto giornalista e simpatizzante per il Milan Carlo Pellegatti ha parlato del mercato dei rossoneri e non solo.

Redazione Il Milanista

In esclusiva al programma Tutti Convocati in onda su Radio 24 ha parlato il noto giornalista e simpatizzante per il Milan Carlo Pellegatti che si è espresso sul mercato dei rossoneri e non solo. Anche il campionato in corso e la lotta per la qualificazione alla prossima Champions League nei suoi discorsi.

Le parole di Carlo Pellegatti

“Mercato Milan? Tutti noi avremmo voluto il difensore, perchè anche numericamente sarebbe servito. Kulusevski? Poteva essere un'opzione per il Milan. Vedi il Milan che paga un prestito oneroso a 3 milioni di euro con obbligo di riscatto a 40, pagando quasi praticamente Vlahovic? Direi proprio di no a queste condizioni. Se il Milan può uscire dai primi 4 posti? La Juventus può arrivare ad 87 punti se le vince tutte, ne mancano 15 quindi bisogna cominciare a guardare i numeri. Per fare 87 punti non dobbiamo vincerle tutte, però c’è questo tentativo di mettere il Milan come esclusa dalla Champions. Ibra è un bel problema da risolvere. Io so che in estate il Milan cercherà un grande attaccante il prossimo anno. Certamente ci sarà Giroud. Per il futuro di Ibra bisogna aspettare l'estate”. Queste le parole a Radio 24 del noto giornalista e simpatizzante per il Milan Carlo Pellegatti ha parlato del mercato dei rossoneri e non solo.

Anche Stefano Impallomeni e Matteo Marani hanno parlato di Milan

Il noto giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato a Tutto Mercato Web durante il programma Maracanà e ha detto: "Ibra? Lo terrei fino a fine anno e poi ci parlerei per capire cosa fare. Magari giocando quelle 15 partite il prossimo anno. E farei all-in su Zapata". Queste le parole di Stefano Impallomeni. Matteo Marani ha invece parlato a Sky Sport e sul derby della madonnina ha detto: “Dobbiamo vedere chi ha guadagnato di più dal riposo, l’Inter ci è arrivata in riserva. Vinse l’ultima partita all’ultimo e con l’Atalanta aveva faticato parecchio. Anche il Milan non è al meglio, questa sosta può giovare”. Queste le parole del noto opinionista Matteo Marani ai microfoni di Sky Sport.