MILANO – Il noto giornalista e tifoso del Milan Carlo Pellegatti, sul proprio canale YouTube, ha parlato della doppietta segnata da Zlatan Ibrahimovic nel derby. Ecco le sue parole: “Ha giocato una partita di straordinaria intensità, senza perdere un duello aereo. Non ci stupisce più, e non ci stupiremmo a vederlo ancora al Milan il prossimo anno per portarlo in Champions League“.