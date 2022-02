Pellegatti: “Milan stradominato dall’ Inter ma solo per 45′”

Carlo Pellegatti, noto giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni sul derby di Milano, su Italia 1 a Tiki Taka.

PARTITA STRAVOLTA – Carlo Pellegatti, da giornalista e tifoso, valuta il derby perso dall’Inter: "Il Milan era sotto 1-0 ma non è stato dominato settanta minuti. È stato stradominato quarantacinque minuti, ma il secondo tempo era più equilibrato. L’1-1? Mi sembra opinione comune che non fosse fallo. Olivier Giroud prende la palla che aveva perso Alexis Sanchez, a me non sembra fallo e mi sembra sia l’opinione comune. Non mettiamo il fallo di Tammy Abraham con questo, che non c’entra nulla. Sono contento della vittoria del derby perché a me piace continuare a sognare questo campionato, in lotta con l’Inter e il Napoli che a volte dimentichiamo essere sempre lì. È una lotta per adesso a tre, sono convinto che sarà sempre a tre e di essere sul carro".