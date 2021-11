Pellegatti: “Avrei preferito vedere una Fiorentina al completo in difesa”

Il giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti ha parlato a Tutto Mercato Web Radio. Non solo le sue parole alla vigilia di Fiorentina-Milan.

Carlo Pellegatti ha parlato e ha detto: “Con tutto il rispetto per la Fiorentina, il Milan deve approfittare del fatto che gli avversari non sono al massimo dell’organico. Però avrei preferito vedere la squadra viola al completo in difesa, con Milenkovic e Quarta, e il Milan con Rebic davanti. L’attaccante croato è un giocatore importantissimo per il reparto offensivo del Milan e non averlo non sarà cosa da poco. Queste le parole di Carlo Pellegatti su Tutto Mercato Web Radio.

"Prima di ogni partita chi c’è ad assistere la squadra? Joe Barone e Giuseppe Commisso, il proprietario, e quando perdiamo ci presentiamo sotto la curva. Quando eravamo in crisi tutti i giornalisti fiorentini erano pronti ad uccidere la società ma noi abbiamo messo la faccia, perché siamo qui per costruire e non per distruggere. Poi si può vincere e si può perdere. Anche noi non siamo contenti dei risultati passati. Mi dispiace ma ci sono troppe chiacchiere da parte dei giornalisti. Ci sono giornalisti che dicevano che su tre attaccanti non ce ne era nemmeno uno buono e adesso abbiamo uno dei migliori attaccanti al mondo. Adesso nel mondo è come se ci fosse il black friday, trovate qualcuno che compri la Fiorentina allora”. Queste le parole di Joe Barone ai microfoni di Firenzeviola.