Pellegatti: “Auguri Stefano! Ma il Milan ieri non ha mai potuto pareggiare”

Dal proprio canale youtube il noto giornalista Carlo Pellegatti ha analizzato la sconfitta di ieri sera del Milan contro il Porto

Nonostante la sconfitta il sito ufficiale del Milan, acmilan.com, ha pubblicato una nota per augurare all'allenatore emiliano un buon compleanno, sottolineando l'ottimo percorso avuto finora con il Milan: "È il 9 ottobre 2019 quando, dopo tanti incroci in campionato da avversario, Stefano Pioli diventa l'allenatore del Milan. 742 giorni dopo ricorre oggi, per l'ex centrocampista parmigiano, il terzo compleanno vissuto alla guida dei rossoneri. Il percorso sin qui è stato ricco di momenti indimenticabili e grandi soddisfazioni: lo sguardo, con ottimismo e voglia di migliorare, è sempre rivolto al futuro. Con la squadra di ritorno dalla trasferta europea contro il Porto, quindi, è il momento di festeggiare il Mister, che oggi compie 56 anni: tanti auguri da tutta la famiglia rossonera!"

“Innanzitutto voglio fare gli auguri di buon compleanno a Stefano Pioli, anche se non sarà un compleanno felice dopo la partita di ieri dato che non è riuscito a mettere in campo un Milan bello. Troppi errori tecnici, troppe disattenzioni e troppi contrasti persi. Troppo poco Milan insomma. Siamo d’accordo che è stato un Milan deludente e lontano dalla bella squadra propositiva che noi tutti conosciamo. In Italia si punta molto sul gol nato dall’errore dell’arbitro per fallo non fischiato su Ismael Bennacer, mentre qui a Porto dal vivo non ne parla quasi nessuno. Il senso di impotenza ha superato anche l’eventuale polemica sul gol che doveva essere annullato. Abbiamo sofferto troppo e anche io ho guardato la partita senza scaldarmi mai. Non c’è nulla da recriminare. Abbiamo fatto troppo poco. Il fallo su Bennacer si c’era, ma ieri il Milan non mi ha mai dato l’idea di poter pareggiare. È la più brutta partita dell’anno e cerchiamo di andare avanti”.