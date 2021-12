Milan, Pellegatti: “Arriverà un difensore.Scudetto?Milan forte senza Coppe”

Il giornalista ha parlato dell’uscita del Milan dall’Europa e della possibilità di vincere lo scudetto. A gennaio in arrivo un difensore.

Il Milan è fuori da ogni competizione europea, essendo arrivato ultimo nella classifica del girone di Champions League. Questa grande delusione potrebbe risultare però vantaggiosa per i rossoneri. Infatti gli uomini di mister Pioli sono gli unici a non avere distrazioni, con il solo campionato da preparare. Ne è convinto Carlo Pellegatti , che sul suo canale YouTube ha invitato i rossoneri a non focalizzarsi troppo sulla sconfitta contro i Reds. Sabato sera c’è una grande sfida ad attenderli: “ Contro l’Udinese non recupera nessuno . Giocheranno sempre gli stessi . Per Leao sarà difficile, ci sarà contro il Napoli”.

Il mister rossonero non ha tanta scelta su chi far giocare, complici i molti infortuni degli ultimi tempi: “Ci sono Krunic, Messias, Saelemaekers, Diaz e Ibrahimovic. Li puoi alternare ma sono questi. A centrocampo e in difesa ci possono essere rotazioni ,ma in avanti ci sono questi giocatori e bisogna sperare che facciano bene”. Il giornalista però è fiducioso delle doti dei diavoli: “Contro l’Udinese sarà una partita complicatissima e poi una settimana di lavoro prima del Napoli. Voglio un Milan pugnace e attento a Udine. Poi vedremo un Milan giocare come contro la Roma, contro l’Atletico. Contro un grande Milan, senza mille infortunati, non ha resistito nessuno. Quando rientreranno Calabria, Giroud e Rebic torneremo a divertirci, giocando una volta a settimana”.