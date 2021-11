Pellegatti: “Milan, troppi gol subìti. E non è solo l’assenza di Tomori”

Dal proprio canale youtube Carlo Pellegatti ha pubblicato il suo commento al match di ieri del Milan contro il Sassuolo

Il Milan ieri pomeriggio ha affrontato il Sassuolo. Una partita pericolosa per tanti motivi. A cominciare dalla vittoria in Champions League contro l'Atletico Madrid che tiene accese le speranze dei rossoneri di qualificarsi agli ottavi. Senza dimenticare il turnover a centrocampo e, soprattutto, l'avversario. I neroverdi, d'altronde, sono la squadra che negli anni ha sempre creato molti pericoli ai rossoneri. Grazie anche a Domenico Berardi che, fino al fischio di inizio, aveva segnato già nove reti al Milan.

Ieri la squadra ha sofferto: Florenzi e Bakayoko non sono ancora in forma e Bennacer, come Ibrahimovic, sono stati esclusi dal gioco. I cambi poi non hanno aiutato: neppure l'inserimento di Junior Messias e di Pietro Pellegri. Per non parlare poi del rosso rimediato da Alessio Romagnoli che ha chiuso definitivamente le speranze del Milan di rimontare.