Pellegatti: “Ad agosto il motto del Milan sarà qualità, qualità e qualità”

Ecco il pensiero del noto giornalista e grande tifoso rossonero Carlo Pellegatti sul Milan

Redazione Il Milanista

Il calciomercato ha aperto i propri battenti da 13 giorni. Quasi due settimane in cui la dirigenza rossonera ha lavorato alacremente per chiudere alcune trattative. O quanto meno avvicinarsi alla fumata bianca, già arrivata per Mike Maignan, il nuovo estremo difensore rossonero ufficializzato dopo la qualificazione alla Champions League della prossima stagione.

Paolo Maldini e Frederic Massara in questi giorni hanno lavorato per chiudere l'arrivo di Olivier Giroud dal Chelsea e il ritorno di Brahim Diaz dal Real Madrid. Il transalpino atterrerà a Malpensa nei prossimi giorni e, dopo aver sostenuto le visite mediche, firmerà il suo contratto biennale, con opzione per il terzo, da 3 milioni a stagione. Lo spagnolo invece tornerà in prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni e contro riscatto fissato a 27 milioni per la formazione di Carlo Ancelotti.

Ad analizzare il mercato del club di via Aldo Rossi è intervenuto, sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti. Il noto giornalista e grande tifoso rossonero ha parlato del mercato e soprattutto del ritorno degli infortunati Davide Calabria, Ismael Bennacer e, soprattutto Zlatan Ibrahimovic, operato un mese fa in artroscopia al ginocchio.

Ecco il pensiero di Carlo Pellegatti: “Il Milan dopo una campagna acquisti, che se tutto andrà come previsto, avrà portato già 6 giocatori, il Milan inizierà a lavorare per il mese di agosto con il motto qualità, qualità, e qualità. Per gli ultimi nomi bisognerà stare tranquilli e aspettare le mosse della dirigenza. I dirigenti però continuano a lavorare. Questa dovrebbe essere la settimana del recupero e del ritorno in campo di Davide Calabria, come è già tornato Ismael Bennacer, magari da domani. Noi però attendiamo Zlatan Ibrahimovic. Tra 10 giorni inizieremo a capire le sue condizioni. E’ il giocatore più importante, il leader. Per fortuna dopo l’infortunio di Torino che ci aveva fatto preoccupare, sembra che Zlatan stia recuperando”.