Dybala: ecco il comunicato ufficiale sull’addio in bianconero

E’ tornato di moda il nome di Paulo Dybala per il calciomercato del Milan. Il calciatore, ormai ex Juventus, è un’opportunità che la nuova proprietà vorrebbe cogliere. Nel frattempo però arriva la nota ufficiale del club, che certifica l'addio dell' argentino in maglia bianconera. Vediamo insieme il comunicato del club torinese.

Si diceva, un bagaglio costruito insieme, in questi 7 anni. Un bagaglio che per Paulo è composto da 293 presenze, 115 gol, 45 assist e ben 12 titoli vinti.

Numeri, che se approfonditi, raccontano tante cose: per esempio, Paulo detiene il nono posto all-time nella classifica dei migliori marcatori nella storia della Juventus, considerando tutte le competizioni; è il decimo miglior marcatore in Serie A, terzo all-time bianconero in Europa, con 18 gol messi a segno in Champions League. E sempre parlando di gol, due primati: Dybala è il giocatore che ha segnato più volte (68) all’Allianz Stadium, considerando tutte le competizioni ed è il bianconero che ha segnato più gol da fuori area (25) in Serie A.