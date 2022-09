Milan, da oggi in vendita i biglietti per la sfida contro il Chelsea

Il Milan vuole condurre una stagione da protagonista, non solo in campionato ma anche in Europa. Finora i rossoneri hanno ottenuto un solo punto nel girone di Champions League, ma già da domani la situazione potrebbe cambiare in positivo per gli uomini di Pioli. Nel frattempo la società meneghina ha annunciato che dalle ore 12:00 di oggi 13 settembre è possibile acquistare i biglietti per Milan-Chelsea, gara valida per la quarta giornata di Champions League. La sfida contro la società inglese si svolgerà l’11 ottobre a San Siro, una settimana dopo aver disputato la gara sempre contro i londinesi a Stamford Bridge.