Parolo:” Pioli ed il Milan una cosa sola, Il vero leader è lui”

Marco Parolo , ex centrocampista biancoceleste, ha parlato di Stefano Pioli , tecnico del Milan, in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport'. Queste le sue dichiarazioni.

Parolo sul rapporto che Pioli instaura con i suoi giocatori: "La capacità di legare con la squadra l'ha sempre avuta, anche quando era alla Lazio. Cercava il confronto, sapeva come motivarci. Quando lo vedo riunito in cerchio con la squadra rivedo il 'mio' Pioli: ricordo un discorso straordinario dopo la finale di Coppa Italia persa nel 2015. Quelle parole ci spinsero per il gran finale con il Napoli che ci portò in Champions League. Calarsi nella realtà particolare del Milan, con tanti giovani in rosa, gli ha fatto bene. È come un padre che 'gioca' con i figli. Impara la loro lingua, si sintonizza con il modo di vedere e vivere le cose, ovviamente sempre nel rispetto dei ruoli. Lui e il Milan sono una cosa sola".