Parolo: ” Pioli un signor allenatore, con lui la mia annata migliore”

Marco Parolo, ex centrocampista biancoceleste, oggi opinionista per Dazn , ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport, per parlare del Derby di Milano.

SU PIOLI - "Al Milan è cresciuto tanto facendosi rispettare per le proprie idee. Pioli è un allenatore molto propositivo e mi ha fatto crescere tanto a livello tattico. Con lui, nel 2014-15, ho fatto la mia annata migliore segnando dieci gol solo in campionato. Pioli ha aumentato la sua leadership perché le esperienze passate gli hanno insegnato tanto. Non gli piace la definizione di “normal one”? Ha ragione, perché lui è un signor allenatore che mette tanto del suo nelle squadre che dirige. E lo sta dimostrando al Milan. Un difetto? A volte potrebbe lasciarsi un po’ più andare, essere più istintivo".

SU INZAGHI- "Inzaghi? È un maestro nel gestire il gruppo grazie anche a suo essere molto istintivo. Il meglio lo dà proprio quando agisce di pancia e riesce a toccare quelle corde interne che fanno si che tu dia tutto quanto per lui. Mercato Inter? Credo che questi acquisti siano stati anche un premio per riconoscere quanto fatto di buono da Inzaghi in questa prima parte della stagione e, più in generale, un segnale forte dato dal club alla concorrenza: prendendo Gosens e Caicedo ha dimostrato di non volersi accontentare di essere prima in classifica e agli ottavi di Champions. Gosens è un calciatore che Inzaghi ha sempre amato, è perfetto per il suo gioco e credo che il tedesco abbia trovato nel tecnico l’uomo giusto per valorizzare al massimo le sue qualità".