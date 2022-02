Marco Parolo:” Milan ad immagine e somiglianza di Pioli”

Marco Parolo, ex calciatore biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Sportweek per parlare del Derby di Milano in programma oggi.

Redazione Il Milanista

Marco Parolo, ex centrocampista sia di Stefano Pioli che di Simone Inzaghi, ha rilascito delle dichiarazioni sul derby di Milano ai microfoni di Sportweek. Entrambe le formazioni oggi, punteranno a raccogliere il massimo dei punti. In caso di vittoria dei nerazzurri la lotta scudetto potrebbe prendere una piega diversa. Vediamo insieme le parole dell' ex calciatore. “Pioli è un gentiluomo: instaura un rapporto con tutti perché ha rispetto di tutti. È vero ciò che dicono di lui: è un allenatore signore diventato anche un signor allenatore. Le esperienze del passato gli hanno consentito di correggere certi errori. Nella sua prima stagione alla Lazio realizzò un capolavoro […] Ora ha disegnato il Milan a sua immagine e somiglianza: è netta la sensazione che i giocatori lo seguano, mettendo in pratica tutte le sue richieste”.

Su Inzaghi.

“L’impressione immediata che avemmo noi giocatori fu quella di trovarsi davanti uno che non si sentiva di passaggio. Ci teneva a dimostrare di meritare la conferma. Invece perdemmo l’ultima a Firenze e lui sembrò destinato alla Salernitana, in B; poi, saltato l’arrivo di Biella, rimase. E da lì ha costruito la sua carriera di allenatore. Inzaghi è bravo a trasmettere ciò che vive e sente”.

Sull’Inter.

“Gli ho scritto dopo la vittoria sulla Roma all’Olimpico. Gli ho fatto i complimenti per quanto poco ci ha messo a trasferire in nerazzurro le sue idee di gioco. Conte ha dato all’Inter solidità, ha fatto capire cosa vuol dire vincere a una squadra che non era abituata a farlo. Inzaghi ha dato un gioco propositivo e divertente, migliorando i singoli. Esemplare il caso di Dumfries”.