Parolo: “Scudetto? L’Inter deve temere solo sé stessa, dopo ieri ancor di più”

L'ex giocatore e ora talent per Dazn Marco Parolo ha parlato della lotta Scudetto e in particolar modo dei nerazzurri grandi avversari del Milan.

“Contro l’Atalanta l’Inter ha fatto un’altra grande prova. I giocatori sono in forma e in condizione tenendo un gran ritmo dopo 120′ contro la Juventus. L’Inter deve solo temere se stessa. Ovvio, una vittoria del Milan ieri poteva cambiare qualcosa, ma ora, se l’Inter era già forte, dopo ieri lo è ancora di più. Simone Inzaghi? Personalmente credevo avesse qualche difficoltà in più e gli ho mandato un messaggio a dicembre per fargli i complimenti. Ha saputo coinvolgere davvero tutti”.