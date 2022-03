Parolo: “Per lo Scudetto non bisogna sottovalutare gli uomini di Spalletti”

L'ex centrocampista della Lazio Marco Parolo ha parlato del momento poco positivo dell'Inter. Le sue parole

In esclusiva a Radiosei ha parlato l'ex centrocampista di Lazio e Parma Marco Parolo il quale sull'Inter si è così espresso: “Simone nei momenti delicati non sbaglia mai una mossa e dà il meglio di sé. All’Inter è mancato Correa fin qui e il Tucu può fare la differenza. Scudetto? Attenti al Napoli ". Queste le parole dell'ex giocatore Marco Parolo, ora talent per DAZN.

Intervenuto in esclusiva a Tutto Mercato Web, ha parlato il noto operatore di mercato Beppe Accardi che sul periodo poco positivo dell'Inter ha detto: “Vive un periodo di calo, ha avuto a che fare con due competizioni e sicuramente sta subendo questo. Ha bisogno di serenità. Su chi punto per lo Scudetto? Il Milan, l’ho sempre detto, c’è. Il Napoli e l’Inter sono agguerrite concorrenti. E occhio alla Juve”. Queste le parole di Beppe Accardi.

A Tutto Mercato Web Radio ha parlato l'ex arbitro Mauro Bergonzi che ha detto: "Poteva andare molto meglio questa giornata. Dico che ogni decisione dalla qui alla fine diventa fondamentale per l'esito del campionato. Gli arbitri devono essere al massimo delle loro potenzialità e concentrazione, cosa che non si è visto in Torino-Inter. Il VAR serve a correggere quegli errori. Guida ha sbagliato sul campo, perché si poteva vedere a occhio nudo, con visuale libera. Uno esperto come lui doveva vederlo. Ma anche al monitor era immediato da rilevare. E' netto il fatto di Ranocchia su Belotti, è stato commesso un grosso errore. Io spesso difendo gli arbitri ma li critico in certi casi, quando è lampante l'errore. Devono spiegare dall'AIA cosa è successo. La decisione doveva essere corretta al VAR e questo non è accaduto". Queste le parole di Mauro Bergonzi.