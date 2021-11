Shevchenko: “Può essere l’anno buono per lo Scudetto”

L'ex attaccante rossonero Andriy Shevchenko ha parlato a Tuttosport in vista del derby contro i cugini nerazzurri.

"Il Milan primo non mi stupisce perché è diventato una squadra vera: può essere l'anno buono per lo Scudetto. I rossoneri quando c'è da soffrire, soffrono. E quando c'è da giocare, sono belli da vedere. È un Milan dinamico, che attacca bene gli spazi e ha un notevole equilibrio" . Questa le parole di Andriy Shevchenko a Tuttosport sullo stato di forma dei rossoneri. Parole che sanno di investitura vera e propria nei confronti di una squadra che pare essere rinata da ormai due anni a questa parte.

Il commissario tecnico dell'Ucraina ha espresso un commento anche sui nerazzurri allenati da Simone Inzaghi: "La squadra di Simone Inzaghi segna molto e in avanti possiede tante certezze, a partire da Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Ma non sono gli unici: avete visto che impatto ha avuto Joaquin Correa. Quando viene chiamato in causa è devastante. I nerazzurri sono concreti". Queste le parole di Andriy Shevchenko sullo stato di forma dei nerazzurri che ricordiamolo arrivano dalla netta vittoria in casa dello Sheriff Tiraspol per tre reti ad una.