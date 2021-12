Arrigo Sacchi : “Leao e Kessie hanno fatto cose devastanti”

L'ex tecnico del Milan è intervenuto a La Gazzetta dello Sport sul match disputato ieri dai rossoneri contro la formazione campana.

I diavoli hanno disputato un'ottima gara, nonostante il forte turnover in vista della sfida di Champions League contro il Liverpool di Klopp . Il Milan è tornato ad occupare la vetta della classifica in solitaria a quota 38 punti, inseguita da Inter (37), Napoli (36) ed infine Atalanta (34).

L' ex tecnico rossonero, Arrigo Sacchi ha parlato della partita giocata ieri a San Siro :""Troppa differenza tra i rossoneri e la Salernitana. Alcune cose, però, le ho apprezzate. Ad esempio, Leao e Kessie hanno fatto cose devastanti. Florenzi mi pare in crescita. La squadra mi sembra che stia bene, però i difensori, non mi stancherò mai di dirlo, devono salire più rapidamente in modo da accorciare di più le distanze tra i reparti e rendere la manovra più fluida. Brahim Diaz ha commesso troppi errori e preoccupa un po’ Romagnoli: pare che abbia perso sicurezza e tranquillità. Ma sono sicuro che Pioli lo aiuterà a tornare ad alto livello. Contro il Liverpool sarà durissima, loro fanno un pressing micidiale e dovranno rispondere colpo su colpo".