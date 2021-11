Le parole di Pioli a Milan TV dopo la firma del rinnovo

Ufficiale il rinnovo di Stefano Pioli con il Milan fino al 2023. Queste le prime parole del tecnico rossonero dopo la firma.

E' notizia di questa mattina la firma del rinnovo di contratto di Stefano Pioli . Il tecnico rossonero si è legato al club di Milanello fino al 2023 , con un opzione per un altro anno e con un ingaggio aumentato del 30%. Queste le sue dichiarazioni a "Milan TV". Così sulla vittoria di Madrid : "E' una bellissima vittoria, ma speriamo ce ne siano tante altre perché siamo molto ambiziosi".

Sul come viene preparata una partita : "La preparo curando tutti i dettagli insieme alla squadra, anche fino a pochi minuti prima della gara. Voglio capire soprattutto come stanno i giocatori dal punto di vista mentale. L'unico rituale prima della partita è il caffè, almeno riesco a rilassarmi qualche minuto prima della partita".

Sul coro dei tifosi: "'Pioli is on fire?' E' una sensazione bellissima, è sempre una grande emozione. Spero di saltare presto con loro. Quel coro è nato l'anno scorso sul pullman con la squadra in maniera spontanea, i tifosi lo hanno ripreso".