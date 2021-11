Cannavaro: “Napoli da scudetto. Più forte anche del Milan”

La lotta scudetto è ormai entrata nel vivo. A scontrarsi sono il Napoli di Spalletti e il Milan di Pioli

Redazione Il Milanista

Dopo undici giornate il campionato sta entrando nel vivo. La lotta per il titolo infatti inizia pian piano a definirsi. Per ora vi è un testa a testa tra Milan e Napoli, entrambe a 31 punti. Mentre la terza posizione è occupata dall'Inter di Simone Inzaghi ,staccata di 7 punti. Il Napoli allenato dal tecnico Luciano Spalletti, sta facendo cose mostruose. Resta ancora imbattuto dopo 11 giornate. Una striscia positiva che dura dalla prima giornata, che ha visto rallentarsi solamente con il pareggio all' Olimpico contro la Roma. Dall'altro lato troviamo la formazione rossonera, anch'essa reduce da ottime gare. 10 sono le vittorie ed un solo pareggio in 11 gare di campionato. Se questi continueranno ad essere i ritmi delle due squadre, sarà difficile per le inseguitrici stargli dietro.

Paolo Cannavaro, ex difensore e Capitano partenopeo, in un 'intervista ha voluto esprimere il suo pensiero sull'andamento della stagione del Napoli, guidata da Spalletti. L'ex difensore del Napoli ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport :" Sono un tifoso che si sta divertendo tantissimo a seguire questo Napoli. E vi dico che è l'anno buono e la squadra di Spalletti può davvero vincere lo scudetto." ...."Dopo 11 giornate non vedo squadre più solide. E sono convinto il Napoli sia più forte anche del Milan. Non si tratta solo di ottima partenza, parlo di equilibri di squadra".

Inoltre Cannavaro ha aggiunto la difficoltà e l'importanza di aver battuto una squadra come la Salernitana. Infatti la squadra di Stefano Colantuono tende ad aspettare l'avversario ed a volte a rinunciare completamente al proprio gioco. L'ex difensore infatti dichiara :"Quando giochi tre partite a settimana non puoi essere sempre brillante. E un campionato lo vince la squadra che prende i tre punti anche quando magari non gioca al top, come il Napoli a Salerno". Bisogna anche aggiungere che il Napoli ha tenuto la porta inviolata in sette delle ultime otto partite di Serie A. Subendo da inizio campionato solamente 3 reti, che testimoniano una fase difensiva magistrale.